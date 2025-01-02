與百億賭王林秉文同場歡唱？梁文傑：不認識

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月2日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立委”徐巧芯2日下午在臉書刊登目前遭通緝的“百億賭王”林秉文在一場穿著清涼女子陪侍聚會場合歡唱影片，影片中出現陸委會副主委梁文傑身影。梁文傑今日澄清指出，這是5、6年前他在北市議員任內的聚會，地點不是酒店，而是“PGTalk”總部，他與林秉文則是第一次碰面，“情況很單純”。



梁文傑回應，當天是“PGTalk”策略長邀請他去參觀公司，並說演員高捷也會來，所以一起過去吃飯。



梁文傑妻子、民進黨“立委”林楚茵則表示，“雖然我老公就比較帥啊，就算是多年前當議員的影片也被緊抓不放啊”，回嗆徐巧芯曾經是北市議員，而前台北市長柯文哲也去過88會館，不能因為她帥度不夠就忘了要監督，還是國民黨的連連看永遠只鎖定民進黨？



梁文傑說，至於林秉文他是第一次碰到，當天情況很單純，也並非在酒店，這是好幾年前的影片了，當初他也還未到陸委會任職。



陸委會2日召開例行性記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



“PGTalk”負責人、百億賭王林秉文，涉及八八會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，被依幫助詐欺等罪起訴，全案法院審理中，但林秉文經法官4度傳喚均無故未到庭，新北地院日前核發拘票仍拘提無著，2024年12月27日沒收300萬元保釋金，且發布通緝。



林秉文因潛逃出境已遭通緝，徐巧芯2日下午在臉書PO出一段影片，片中一群人在包廂嗨唱飲酒，林秉文就在其中，且坐在沙發上的還有梁文傑。徐巧芯質疑，影片就是當初林秉文在郭哲敏的內湖招待所中被拍攝到的畫面，可見林秉文政經關係非常好。