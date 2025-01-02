全台大矽谷？蘇俊賓：應先解決4大隱憂

針對“行政院大南方新矽谷推動方案”，桃園市副市長蘇俊賓呼籲，兼顧產業均衡、公正轉型、文化保存與生態保育。（照:“行政院”提供） 中評社台北1月2日電／“行政院會”2日通過“大南方新矽谷方案”，中國國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓感嘆：“全台都是大矽谷！”直指除了交通、醫療和教育的配套，還有產業輔導資源失衡、未落實公正轉型、文化資產脈絡流失、環境與生態廊道破壞等4議題遭漠視，期待“中央”把指定部會提出全局觀的上位指引納入整體規畫，並提供給地方當規畫時的指引。



“行政院”院會2日通過“大南方新矽谷推動方案”，預計將以台南沙崙為起點，在嘉義至屏東規劃建置科技產業園區，串連半導體S廊帶，實現“AI產業化、產業AI化”的目標，全面提升台灣在全球科技產業的競爭力。



對此，蘇俊賓肯定較先前提出的桃竹苗大矽谷計劃相對完善，有盤點對於產業發展帶動的部分衝擊，同步推進交通、水電、醫療等硬體配套，但仍直言許多開發過程中會遭受重大影響的項目始終沒有納入“行政院”經濟發展委員會”的討論。



蘇俊賓支持政府投資具有競爭力與未來性的產業，對於高耗能、高汙染的產業要想辦法輔導轉型，“但不屬於前後兩種定義、位於中間的怎麼辦？”他常在地方聽到業者抱怨“政府都只關心科技業”，各項租稅與輔導資源，也都傾斜，以“經濟部”的“領航企業研發深耕計劃”為例，補助科技業研發加總超過百億元，但一般製造業難申請；而“國科會”開發的科學園區要求研發費用比率需達到營收的8.73%，這除科技業外，一般產業幾乎不可能進駐。



此外“經濟部”的產創條例針對稅額抵減也是要求廠商研究發展費用需達新台幣60億元，且研究發展費用需占營業收入淨額比率達6%，才可享有研究發展支出金額25%及購置全新設備5%的營利事業所得稅額抵減等措施，這些都導致被定義為非科技業的產業，明明在國際還有競爭力，但面臨人才招募、技術投資缺乏資源，苦不堪言。



蘇俊賓說，“勞動部”應及早介入，評估公正轉型缺口提出配套，及早化解勞動條件與薪資兩極化的風險！”“國家”整體產值的提升絕對重要，但產業發展不僅應追求指標企業的成長與產值提升，也應注意發展過程中帶來的貧富差距持續擴大的議題，單靠補貼無法解決結構性問題，唯有透過產業結構的精準設計，確保勞工在產業轉型過程中的就業與生活保障，才能真正實現公正轉型。