媒體柯粉搶旁聽柯文哲羈押庭　黃國昌也會來

中評社搶到限額、第3號旁聽證。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪被以新台幣7千萬元交保，台北地檢署不服抗告再度成功，柯文哲等4名被告2日晚間6點第三度出席羈押庭。媒體、民眾從下午3點就開始搶排限額的旁聽席，於下午5點20分發放。民眾黨工也到場幫排，代理主席黃國昌等人都將會到場旁聽。



柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲前財務長李文宗、前台北市副市長彭振聲等5人涉入京華城圖利、收賄等罪弊案，僅彭振聲坦承犯行，柯文哲首次羈押庭被裁定3千萬元交保，北檢第一度向台灣高等法院抗告成功，柯二度出庭羈押庭被提高至7千萬元交保、增加電子腳鐐等監控設備。北檢不服二度抗告又成功，台高院1日晚間8點多發回台北地院更裁，柯等4名被告晚間6點第三度出庭羈押庭。



因應法庭空間，北院僅提供限額的旁聽席，柯文哲所在的二樓第七法庭現場（法官江俊彥任審判長），媒體20席（後有加開8席）、民眾45席，還有只能視訊看的延伸法庭第六法庭。柯文哲的庭最搶手，從下午3點就開始陸續大排長龍，中評社搶到第3號媒體旁聽證。



另外沈慶京、應曉薇、李文宗也有開放旁聽席，但幾乎不用排隊。旁聽過程不得帶電子設備進入，僅能紙筆抄錄。



民眾黨組織部副主任林昭印、台中市議員江和樹等人都提早到來，有民眾黨工幫忙排隊，接著會將旁聽證交給黃國昌等其他“立委”、黨公職來旁聽。前2次羈押庭，黃國昌等人均到場。此次黃國昌也不例外，會來與會旁聽，也是黃國昌首次以民眾黨代理主席身分來旁聽。



今晚柯文哲三度羈押庭，台高院二度發回更裁，維持7千萬交保金？加重交保？或收押禁見獲准？備受關注。