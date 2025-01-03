中評關注：高虹安案停審“釋憲”埋伏筆

高虹安回應高院停審並聲請“釋憲”一事，希望法院能夠盡快還她清白。（照片：高虹安提供） 中評社新竹1月3日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安因“立委”任內涉嫌詐領助理費案，一審遭台北地方法院判刑7年4月，褫奪公權4年，遭到停職。高虹安不服提出上訴，台灣高等法院僅在去年11月4日開過一次準備程序庭後，2日突然裁定停審並聲請“釋憲”。未來隨著“憲法”法庭裁定結果，該案將有四種發展結果，也為高虹安是否能再起埋下伏筆。



針對此案，“內政部”稍早說明，一審判決效力依然存在，依地方制度法規定，目前仍屬停職狀態，並未改變。



高院2日發布新聞稿指出，合議庭審理高虹安等人違反貪污治罪條例等案，經審視本案關鍵法律條文《“立法院”組織法》第32條第1項規定，依合理確信，認有違反“憲法”法庭關於法規範不得違反明確性原則的解釋，而與公職人員身分應受制度性保障意旨不符，牴觸《“憲法”》第18條規定，並危及民選公職人員身分穩定的民主“憲政”精神，將直接影響本案裁判結果。因此決定聲請“釋憲”並裁定停止本案審理。



換句話說就是，高院法官認為高虹安是否涉犯貪污罪仍有疑義，擔心若因此判決成為判例，後座力恐怕不小，怕此後成為藍綠互咬的政治新戰場，那鐵定會沒完沒了。因此，高院決定將責任推給“憲法”法庭來聲請“釋憲”，待“憲法”法庭審理後，再依裁定結果決定進行。



但“憲法”訴訟法日前在“立法院”被藍白“立委”聯手修正為要10名大法官才能開會，但去年12月24日7名被提名為“司法院”大法官人事同意權案全遭“立院”否決，以目前現有的8名大法官將無法作出“憲法”法庭判決和暫時處分，但仍能審查是否受理案件，因此高案未來有四種可能發展。

