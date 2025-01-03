蘇偉碩：民主不是比大小　防法西斯傾向

醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月3日電（記者 蔣繼平）賴清德1日發表元旦談話並再次強調針對在野黨強行通過《財政收支劃分法》、《選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》等3項爭議法案，要用“更大的民主”來解決，引發批評。醫師蘇偉碩接受中評社訪問指出，民主不是比大小，民意也會流動，民進黨不僅法西斯傾向，如果還比照希特勒醞釀出“國會”暴力、群眾暴力、行政暴力，然後司法又掌握在手裡，這對台灣民主來說將會非常危險。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



蘇偉碩表示，不曉得賴清德所謂的“大”是什麼？現代社會的民主，就是人民做主，人民都是平等的，因為都是平等，所以一人一票，才會有少數服從多數、多數尊重少數，少數也不能因此被打壓或迫害。如果更大的民主是更大的民意，那就很危險，因為希特勒、古代帝王、或是專制體制下的領導人，其民意都高得不得了。因此，賴清德應該要講清楚才對。



蘇偉碩表示，講民主只有兩種，就是“直接民主”與“間接民主”。間接民主就是透過民意代表來代表民意，政府組織則有“總統制”、“內閣制”、雙首長制等。直接民意的話那就是公民投票，以創制與複決權兩者作為人民“直接立法”的方式，但也不代表創制、複決就是比較大的民意，只是民意呈現的不同方式。



蘇偉碩表示，民主應該沒有大小之分，而且民意是流動的。多數加少數整合起來比較符合全體的民意，這應該是賴清德要去思考的，去想該怎樣兼顧不同的民意，而不是搞民主比大小。他強調，這並不是玩撲克牌，用鐵枝或桐花順就可以來硬壓對方。



針對外界解讀會看到更多的青鳥運動、更多的罷免，蘇偉碩表示，全台進行罷免的一些側翼粉專都開始動起來了，譬如開始鎖定台中、花蓮等等的國民黨“立委”。但罷免是更大的民主嗎？這樣用大小在比民主，是非常危險的。