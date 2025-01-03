中評觀察：賴政府將“兩國論”法理化很危險

國民黨團2日召開“賴政府剝奪30萬陸配參政權！民進黨違憲硬幹新兩國論！”記者會。中間為史雪燕。（中評社 資料照） 中評社台北1月3日電（評論員 林淑玲）大陸配偶、前南投縣議員史雪燕去年底遭“內政部”以違反國籍法解除議員公職，並追繳其遞補擔任議員約1年4個月相關所得引發關注。史雪燕是在2022年12月25日卸任議員，當時是蔡英文執政，台官方在去年12月才有動作，很不單純，“賴政府”應另有其它更重大目的。



史雪燕現年49歲，家鄉在河北省張家口市，1999年在北京工作時認識台灣籍夫婿，進而結婚，2000年搬回台灣在南投縣名間鄉落腳，2007年年底取得身分證，在台灣生活25年，生了兩個女兒。



史雪燕2018年由國民黨提名參選南投縣議員，以第3高票落選，2021年8月因前南投縣議員游宏達涉及貪瀆案解職後遞補上任，成為台灣第一位陸配縣議員。2022年九合一選舉時未能連任。



史雪燕案不尋常之處在於，她是2022年12月25日卸任議員，2年後的2024年12月突然被“內政部”以違反國籍法解除議員公職。她2021遞補成為議員時，也是民進黨執政，當時官方並無意見，到了賴清德上任後突說不行。其實她現在已非現任議員，解職意義不大，重點在“賴政府”逆轉蔡英文任內政策，對“憲法一中”有不同處理。

