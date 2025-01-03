蘇偉碩：柯文哲恐成為綠執政第一個政治犯

醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月3日電（記者 蔣繼平）針對民眾黨未來走向，醫師蘇偉碩接受中評社訪問指出，民眾黨前主席柯文哲的官司與民眾黨的存亡其實是一體兩面，柯案政治迫害斧鑿很深，而“政治迫害”就是整個台灣反對運動最大的神主牌，民進黨執政下的貪腐歷史包袱正在增加，民眾黨成立“司法正義工作小組”決定是正確的，柯文哲有機會承接過去台灣黨外運動、民主運動的香火，歷史將有不同的寫法。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



柯文哲1日請辭台灣民眾黨主席後由白委黃國昌代理黨主席，黃國昌2日說明在民眾黨中央設立“司法正義工作小組”，聲援柯文哲遭受的政治追殺，也要防止司法程序可以被政治力介入。



蘇偉碩表示，由於賴清德大選只拿到4成選票，民進黨“立院”也未過半，是雙少數執政，選擇單獨執政，但沒有拿到“國會”多數就非常辛苦，所以賴只能用非常強力鎮壓政敵的方式，也就是在政治上整肅政敵。就算在美國，司法“武器化”也是很嚴重的問題，只是特朗普挺過大選所以暫時免除。但因為去年大選藍白合失敗，柯文哲成為司法武器化的犧牲品。



因此，蘇偉碩表示，柯文哲辭掉黨主席後下一步面臨要不要退出政壇，因為整肅政敵目標是必需是政敵完全退出，不管是否主動或被動，徹底從政治進行毀滅。柯文哲某種程度上被政治毀容，但官司還在跑，尚未完全底定。問題在於柯文哲不當主席後，賴清德或其他潛在競爭者是否會放柯一馬？這個不曉得，要再觀察看看。

