徐巧芯曝招待所辣妹陪酒　梁文傑：情況單純

徐巧芯爆料梁文傑曾在招待所與林秉文一同飲酒唱歌。（擷取自徐巧芯臉書） 中評社台北1月2日電／88會館洗錢案主嫌之一、“PGTalk”負責人林秉文已潛逃出境，中國國民黨籍“立委”徐巧芯2日下午PO文爆料，林秉文2022年5月30日在郭哲敏開的內湖“極樂招待所”裡豪飲、高歌，不僅有穿著清涼的辣妹，且陸委會副主委兼發言人梁文傑也在現場。



徐巧芯說，畫面右邊那個是林秉文吧？當時檢察官都沒覺得林秉文會跑，不需要羈押？至於左邊的彩蛋她就不說了，免得又有人（指民進黨籍“立委”林楚茵）說她管別人老公，她沒這個興趣好嗎！只是怎麼每次又是梁文傑？



對此，梁文傑下午回應，當天是“PGTalk”策略長邀請他去參觀公司，並說演員高捷也會來，所以一起過去吃飯。至於林秉文他是第一次碰到，當天情況很單純，也並非在酒店，這是好幾年前的影片了，當初他也還未到陸委會任職。



林楚茵也說，她老公就比較帥啊，就算是多年前當台北市議員的影片，也被緊抓不放啊。



林秉文音潛逃出境已遭通緝，徐巧芯2日下午在臉書PO出一段影片，片中眾人在包廂嗨唱〈海波浪〉背景聲是“大聲叫～不願甲你來分開，大聲叫～我愛故鄉我愛你”，而林秉文就在其中，且坐在沙發上的還有梁文傑。徐巧芯質疑，影片就是當初林秉文在郭哲敏的內湖招待所中被拍攝到的畫面，可見林秉文政經關係非常好。