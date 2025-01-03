陳淞山：賴清德不尋求和解還要再亂3年多

陳淞山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月3日電（記者 黃筱筠）對於前台灣民眾黨主席柯文哲司法案件造成的政治效應，政治評論員陳淞山接受中評社訪問時表示，柯被起訴求刑28年6個月之後已召開兩度羈押庭，司法公信力、獨立性受到很大質疑。民眾黨現在還是有關鍵影響力，民進黨若持續不和解、不妥協，就是更嚴重對抗，賴上任這7個月已經看到情況，不和解未來3年多可能都是這樣混亂局面。民眾絕對不想看到朝野惡鬥，這對執政黨傷害最大。



民眾黨年輕選票可能轉移支持賴清德嗎？陳淞山說，看看《美麗島電子報》民調數字，從去年5月到12月數字觀察，民眾黨在20到39歲年輕人中從平均約為44%的好感度，變成約34%。民眾黨的年輕人支持度才降了6%，而民進黨才增加2%，其他的部分還在觀望。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



台北地方法院審理京華城等案裁定柯文哲加保新台幣4千萬元，合計7千萬元。北檢抗告成功，北院昨晚6時第三度召開羈押庭。



陳淞山對中評社表示，高院駁回北院裁定兩次理由不同，這對於司法公信力、獨立性受到很大問號。昨天北院的動作就是有羈押的準備，怕他們逃亡，晚間6點開庭卻提早報到，高院也擔心有勾串證人之嫌，這次羈押可能性很高。

