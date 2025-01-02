柯文哲怒轟北檢想關他就直說　律師批霸凌

民眾黨前主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、求刑28年6個月，被以新台幣7千萬元交保，台北地檢署不服抗告再度成功，台北地院2日晚間舉行第三度羈押庭。柯文哲在庭上火力全開，怒轟北檢就是為了想關他，就直接說，希望能明訂不能接觸的人士名單。柯辯護律師鄭深元也痛批台灣高等法院、北檢是在霸凌柯，請北院審判長江俊彥維持原交保的裁定。



北院晚間6點進行第三度羈押庭，審判長為江俊彥、書記官李玟郁、通譯莫奉軒，柯文哲與辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘，北檢檢察官為黃琬珺、林俊延、廖彥鈞。旁聽席有大批媒體、柯粉小草、民眾黨公職，包括民眾黨代理主席黃國昌、白委吳春城、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊、林國成、新北市議員陳世軒、組織部副主任林昭印、台中市議員江和樹、柯秘書黃馨香等。



柯文哲沒上銬、先上完洗手間再出庭，柯環顧四周，澄清自己去看昏迷的老父親柯承發，上午10點多才收到蕭奕弘訊息說11點要報到，另外他1日開中央委員會也是直播，沒有串、滅證、逃亡之虞。若說電子通訊設備有串供疑慮，那全台灣再也都不用交保的選項了。



面對北檢出多項證據指控，柯文哲反擊，很多事從不同面向解釋結果就不同，此案最大問題是看到的證據，在他被收押前都沒有，北檢動作太大、現在下不了台，把他的口頭禪擴大解釋，他若知道違法的事是不會做的，每天7點半開晨會公開透明，知道就知道、不知就不知，他也不會知道都委會委員逐個意見內容。



柯文哲說，他是外科醫生，他說京華城案拖了2個月，時任產發局長林崇傑的口供說“柯很強勢、京華城承辦公司鼎越說情施壓、造成林的不爽”是否在北檢的施壓下進行？因此而投降北檢？檢方別誤導、引導林。另外他在京案調查間、沒被收押前，與白委黃珊珊、黨團主任陳智菡傳訊息想問前台北市副市長彭振聲的狀況很正常，怎會有問題？都是都委會共識決。

