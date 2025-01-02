檢曝橘子收妙天皮箱裝千萬　柯：不知裡面啥

台灣民眾黨前主席柯文哲2日晚間出席第三度羈押庭。(中評社 張穎齊) 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，被以新台幣7千萬元交保，台北地檢署不服抗告成功，台北地院2日晚間舉行第三度羈押庭。北檢檢察官出具證據，指出柯文哲指使逃亡日本的隨行秘書許芷瑜（綽號：橘子）扮演收錢的關鍵角色，比如收了悟覺妙天禪師新台幣1千萬元，在京華城案爆發就有串、滅證事實，交保後更有高度風險，應該羈押。柯在檢方猛攻下，坦承橘子有拿妙天給的皮箱，但他並不知裡面是什麼。



北院晚間6點進行第三度羈押庭，審判長為江俊彥、書記官李玟郁、通譯莫奉軒，柯文哲與辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘，北檢檢察官為黃琬珺、林俊延、廖彥鈞。旁聽席有大批媒體、柯粉小草、民眾黨公職，包括民眾黨代理主席黃國昌、白委吳春城、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊、林國成、新北市議員陳世軒、組織部副主任林昭印、台中市議員江和樹、柯秘書黃馨香等。



北檢火力全開，林俊廷先批柯文哲都要硬拗，交保後更讓支持者繼續攻擊檢察官，前白委蔡壁如就已經說柯文哲的工作簿作者WEN就是本人，裡面很多資料都是柯台大醫院、台北市長內擁有的，怎會是別人灌進去、網路上抓的？柯辭黨主席與案件、北檢無關，不要說是北檢逼的，是柯自己要辭，柯別玩兩面手法。沈慶京涉嫌賄賂柯文哲的1500萬元鈔票，橘子小小女生是拿的動，橘子非等閒之輩。比如時任台灣新故鄉協會理事長蘇進強在2023年初時，說透過《美麗島電子報》董事長吳子嘉介紹認識悟覺妙天禪師，因此引薦柯文哲帶著橘子在醒吾大樓與妙天見面，妙天給了柯1千萬元現鈔皮箱，柯指示橘子把錢給李文宗及其妹李文娟，拆成300、300、200、200萬4筆。



檢察官林俊廷並指出，許芷瑜曾向男友林鼎峰說柯要給她當辦公室主任，是她婉拒。柯2024大選要拿中央委員林富男給的錢，因沒收到，叫橘子“要好好完整記帳、現在都會合法用錢了。”他們並非針對柯文哲，4個被告都該羈押，證據都在證卷內，並無全部放簡報檔，但要放也可以提很多。



柯文哲說，台灣新故鄉協會是蘇進強成立，蘇要募款，他確實有與蘇、橘子去找妙天，1千萬的皮箱沒打開，但有請橘子提走給李文宗。安排行程不是橘子，也不會是橘子安排他與沈慶京見面。林俊廷批，柯文哲就是有教唆橘子逃亡的鐵證，刻意在淡化橘子的角色，柯更自己承認自己在場，橘子有跟妙天拿錢皮箱。



檢察官廖彥鈞指出，柯文哲只做政治口水，更與黨公職接觸，有串供嫌疑，當然柯與辯方在攻防時不曾口出惡言，北檢也表示敬意，檢方不能讓事實被扭曲，否則愧對當檢察官。若只是要一再提事證，北檢也可以提，但辯方在扣高院、北檢帽子、斷章取義，辯方大律師也當過檢察官，高院發回更裁的7大事證就是證據，別指高院不中立。



檢察官黃琬珺說，柯文哲在京華城案有與時任發言人陳智菡傳訊要聯繫前台北市副市長彭振聲，打了7、8次問都委會事情，也打給秘書長周榆修，柯今年5月10日就有這樣的對話紀錄，還說彭要與已故台灣省政府主席林洋港一樣的聲望。柯文哲就是有交辦京華城案的資料，有違法公展的大簽，彭振聲要柯自己好好承擔，柯卻還說相信公務員不違法，就是在卸責公務員，但柯已有手諭下令的實證，不顧市府同仁、社會民主黨籍台北市議員苗博雅提醒違法；另外還神通廣大自己接到京華城承包公司鼎越的陳情書，施壓時任產發局長林崇傑辦好，林的證詞就說“柯很強勢，鼎越就是在施壓，我很不爽”，柯的屯田計劃也有包括要林崇傑去找錢、找潛在投資。