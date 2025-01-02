北院更裁柯文哲羈押禁見　稍後囚車送看守所

民眾黨前主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）台北地方法院審理京華城等案，2日晚上第3度召開羈押庭，晚間諭知前台灣民眾黨主席柯文哲羈押禁見。更裁結果宣布時，支持柯文哲的小草在庭內暴怒飆髒話罵爛法官，法警防止發生衝突請所有人離庭。稍後，柯文哲稍後將搭囚車被押解到位於土城的台北看守所。



對於法庭裁定結果，柯文哲看似淡然，威京集團主席沈慶京則表示令人遺憾。



台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，以新台幣7千萬元交保，台北地檢署不服抗告再度成功，台北地院2日晚間舉行第三度羈押庭。北檢檢察官再度出具證據，進行激烈攻防，柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲時任財務長李文宗鈞無罪答辯。



北院晚間6點進行第三度羈押庭，審判長為江俊彥、書記官李玟郁、通譯莫奉軒；柯文哲與辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘；北檢檢察官為黃琬珺、林俊延、廖彥鈞。旁聽席有大批媒體、柯粉小草、民眾黨公職，包括民眾黨代理主席黃國昌、白委吳春城、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊、林國成、新北市議員陳世軒、組織部副主任林昭印、台中市議員江和樹、柯秘書黃馨香等。



柯文哲等4名被告鈞無罪答辯。柯文哲的庭最久，長達3小時15分；沈慶京1小時50分；應曉薇1小時左右；李文宗1小時半。



沈慶京委任辯護律師越方如嗆，檢方一直要求沈慶京承認行賄柯文哲，中間有很多不當言行不是他所說的好意告知，已經請求檢評會，對林俊延進行評鑒，檢方否認威脅利誘沈咬柯，那檢方為何不錄音錄影？有一種串證之虞於叫做“檢察官覺得你有串證之虞”不需要具體串證，那是否要押到三審，才沒有串證之虞，這邏輯無法辦法接受，沈羈押期間已八度戒護就醫、三度戒護住院、四度抽搐顫抖。

