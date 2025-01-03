北院更裁柯文哲羈押　民眾黨轟北檢甘當鷹犬

柯文哲2日下午走進北院候審，晚間被裁定羈押禁見，立即搭囚車被送往台北看守所。（中評社 資料照） 中評社台北1月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案，在台北地檢署2度提出抗告後，台北地方法院3日晚上更裁柯文哲等4人羈押禁見。民眾黨發出聲明痛批，面對政治黑手深入司法，追殺、迫害在野黨，賴清德應適可而止。北檢當鷹犬求表現，把羈押庭當秀場，遺憾北院裁定結果，也遺憾台灣高等法院的裁定雙標，支持辯護律師提抗告。



民眾黨代主席黃國昌則在臉書發文：悖離法律倫理，完全無法接受。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院原裁定柯文哲新台幣3千萬元交保。台北地檢署抗告成功，北院29日重開羈押庭，裁定柯文哲以7千萬元交保，另外需戴電子腳鐐、限制住居、限制出境和出海8個月。但北檢不服，在去年12月31日傍晚5點半以民眾黨創黨元老蔡壁如翻供為由，認為柯文哲未羈押恐有串證之虞再提抗告，台灣高等法院在1日晚上8點裁定撤銷交保裁定，北院2日晚上10點40分裁定柯文哲等4人羈押禁見。



民眾黨在深夜11點14分發出聲明表示，北院裁定羈押禁見 ，民眾黨痛心至極，面對政治黑手深入司法，追殺、迫害在野黨，民眾黨嚴正呼籲賴清德適可而止，停止用司法公器對付政敵，留給司法乾淨的空間與環境，賴清德不該忽略民意早已怒不可遏，此番舉動會變成破壞司法公信的歷史罪人。



民眾黨強調，面對史無前例的新台幣7千萬元高額保釋金配合電子設備監控，柯文哲也履行承諾於1日請辭黨主席，足以展現柯文哲為此做出極大努力，然而檢方卻仍以“可能”、“推測”串證為由繼續主張羈押，甚至透過媒體放話會抗告到底，檢辯處在防禦不對等的狀態之下，柯文哲形同被北檢霸凌，若要仰賴羈押來避免勾串，那北檢這4個月的調查，也形同虛設。



民眾黨痛批，北檢當鷹犬求表現，把羈押庭當秀場，刻意釋放無關羈押要件卻不利柯文哲的訊息，讓媒體炒作、操弄輿論，北檢“就是要押柯文哲”已經是濫權濫訴、浪費司法資源，連合議庭法官都告誡檢方不要在抗告書中補充事證”徒增法院、兩造、社會之紛擾，浪費訴訟資源。”遺憾裁定結果仍是如此。



民眾黨說，對於高院此次發回地院更裁，民眾黨要再次表達遺憾，審判長謝靜慧過去曾主張起訴後不該仰賴法院確保證詞不被推翻，接棒偵查違反公平法院原則，如今卻對柯文哲的裁定態度大轉彎，如此雙標的司法該如何讓人信服。最後，民眾黨會持續陪伴柯文哲捍衛清白，並支持辯護律師依法提出抗告。