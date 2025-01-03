北院：柯曾自爆要安排妻兒一起出國躲

北院審判長江俊彥。（照片：司法院官網） 中評社台北1月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，以新台幣7千萬元交保，台北地檢署不服抗告再度成功，台北地院2日晚間舉行第三度羈押庭，裁定柯文哲等4人收押禁見。北院審判長江俊彥表示基於尊重審級制度，認被告4人有羈押禁見必要，諭知羈押禁見。



柯文哲等人此次將被收押3個月，期滿要開延押庭，最多可開6次、每次2個月，總共7次、可押15個月。



若柯文哲等人律師10天內抗告未果或為抗告，柯文哲等4人恐將在所內過農曆年。



北院指出，柯文哲曾擔任台北市長、民眾黨黨主席，沈慶京為威京集團主席，應曉薇為台北市議員，李文宗為眾望基金會董事長，北院認為都具有相當的政治或經濟實力與人脈，比起一般人更有滯外不歸的能力。柯文哲在偵查期間曾稱有“安排陳佩琪與子女一起出國躲避國內紛擾”的計劃，陳佩琪對外宣稱從醫良久，有資力購買上億房產，自然有在國外生活的能力與資力。



第三度羈押庭合議庭於北院二樓第七法庭舉行，北院審判長為江俊彥、法官許芳瑜、楊世賢，書記官郝彥儒、通譯宋怡澂，被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲時任財務長李文宗及4人的律師團，還有北檢檢察官陳思荔、林俊廷、廖彥鈞，旁聽席則為媒體、民眾黨代理主席黃國昌等黨公職小草。

