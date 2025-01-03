柯文哲再遭羈押　陳智菡簡訊成關鍵之一　

民眾黨前主席柯文哲被上銬還押台北看守所。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月3日電／台北地檢署偵辦京華城相關弊案，北檢不服台灣民眾黨前主席柯文哲等4人獲台北地院裁定交保，第三度提出抗告，台北地方法院合議庭於昨晚10點40分裁定4人全部羈押禁見。檢察官在庭訊中，提出柯文哲與陳智菡等人的通訊紀錄，顯示柯與前台北副市長彭振聲企圖勾串以“共識決”來解釋京華城容積率，而成為羈押的重要關鍵。



根據《中時新聞網》報導，高等法院發回裁定中，指出可能的7項串滅證事證中，其中重要的關鍵，在於檢察官在庭訊中提出柯文哲與陳智菡等人的LINE對話紀錄等，出現柯有與北市前副市長彭振聲曾企圖要統一口徑以“共識決”來解釋提高京華城容積率。



另外法官則詢問，妙天的1，000萬元（新台幣）去處？，柯文哲表示，他請蘇進強介紹他去見妙天，當時就拉了一個箱子，他不好意思打開，但箱子最後交給李文宗。但法官問柯，“是不是橘子拉走1000萬的箱子”，柯答“是”。



合議庭因此認定，“橘子”許芷瑜經手妙天、陳盈助大筆金額，以及柯撕碎的紙條所寫“晶華－orange出國”，足以認定柯指示許芷瑜出境，且許、柯和李文宗有勾串之虞，不予羈押將難以防免。

