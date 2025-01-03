【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
謝龍介：司法給柯設圈套 背後有幽靈在操控
http://www.CRNTT.com
2025-01-03 10:27:40
藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝）
中評社台北1月3日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨前主席柯文哲昨夜遭裁定羈押。對此，中國國民黨籍“立委”謝龍介今日表示，司法在給柯設圈套，一下交保一下羈押，法院與地檢署一起配合演戲。台灣司法就好像一部失速的幽靈馬車，背後有一個幽靈在操控。如果繼續操控下去，人民對司法的信心只會繼續往下降。
柯文哲涉及京華城獎勵容積案，先前才以新台幣7千萬元交保，不過檢方抗告成功，昨晚召開“接押庭”，最後裁定將柯羈押。
國民黨團今日召開黨團大會，藍委們於會前受訪。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
“數發部”清潔工月薪5萬 藍批換名義養網軍
(2025-01-03 10:26:11)
新增5千小草 白委張啟楷：民眾黨沒逃亡潮
(2025-01-03 10:23:00)
中評關注：柯文哲再遭羈押 政治大於司法？
(2025-01-03 10:17:50)
張雅屏：柯文哲被綠追殺 美國為何靜悄悄
(2025-01-03 10:16:18)
柯還押看守所 小草哭喊阿北撐住、外面陪你
(2025-01-03 10:00:15)
對民進黨失望！呂秀蓮：沒有永遠的執政黨
(2025-01-03 09:59:04)
柯文哲再遭羈押 陳智菡簡訊成關鍵之一
(2025-01-03 09:57:44)