謝龍介：司法給柯設圈套　背後有幽靈在操控

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月3日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨前主席柯文哲昨夜遭裁定羈押。對此，中國國民黨籍“立委”謝龍介今日表示，司法在給柯設圈套，一下交保一下羈押，法院與地檢署一起配合演戲。台灣司法就好像一部失速的幽靈馬車，背後有一個幽靈在操控。如果繼續操控下去，人民對司法的信心只會繼續往下降。



柯文哲涉及京華城獎勵容積案，先前才以新台幣7千萬元交保，不過檢方抗告成功，昨晚召開“接押庭”，最後裁定將柯羈押。



國民黨團今日召開黨團大會，藍委們於會前受訪。

