賴清德邀韓國瑜喝和解咖啡　柯建銘再提罷韓

民進黨團總召柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月3日電（記者 黃筱筠）民進黨今天將在院會提出討論事項變更案，其中一案是要改選“立法院長”。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天受訪指出，這是基本立場，不提民進黨可以關門了。不希望有一個違法又“違憲”的院長，還叫議事人員出怪招。有關於《公職人員選舉罷免法》等三法，“立法院”通過的法案經過復議程序，應該馬上送到“總統府”，他問韓國瑜為什麼衹有《“憲法”訴訟法》送出，其他兩個法到哪？韓說是召委說不要送，這是精神錯亂。



韓國瑜月中將率朝野“立委”代表團赴美，元月20日出席特朗普的“總統”就職典禮，賴清德元旦還提出盼韓能到“總統府”“喝咖啡、聊國家大事”以化解朝野分歧。但民進黨團卻磨刀霍霍揚言要罷韓，改選“立法院長”，落差甚大。



民進黨團今天提出要變更討論事項議程，希望把改選“立法院長”的議程列入討論事項第一案。但在國民黨人數優勢下，此變更議程應該無法通過。



柯建銘碰到國民黨“立委”陳雪生還打趣說，“要不要支持我們罷免韓國瑜，選你要不要”？陳雪生也開玩笑地說，罷免柯建銘啦！柯建銘說，“我們好朋友傅崐萁要當院長”。他還笑說，他跟傅崐萁打暗號，傅很高興說要罷免韓國瑜。傅崐萁想當當院長，“我的好朋友傅崐萁沒當院長，我怎麼睡得著覺”。

