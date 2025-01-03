柯文哲還押北所首日　守候媒體比小草多

柯文哲等人還押土城看守所，3日一早就有大批媒體與零星小草守候在外。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，台北地院2日晚間更裁羈押禁見，還押土城台北看守所。柯律師陸正義3日一早就來律見，前來守候的媒體遠超過支持者小草。



柯文哲今日凌晨0時47分搭上囚車、1點8分還押土城看守所，民眾黨公職、柯粉小草痛哭氣炸，一路相隨，柯妻陳佩琪更目送丈夫再度入所。



土城看守所一大早，僅有零星小草來開直播守候。上午10點5分時，陸正義快步入所申請律見，面對記者提問“是否不服、已準備好抗告？”並未回應。依照規定，柯文哲可以上午律見一次、下午一次、全天2次，10日內要提出抗告，否則等同放棄。



另外，柯文哲昨日在合議庭上稱要請陳佩琪帶高血壓的藥與相關寢浴裝備給他，媒體也等候陳佩琪是否再度出現、或帶上會客菜等。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院去年12月27日裁定柯文哲新台幣3千萬元交保。台北地檢署提出抗告，北院12月29日重開羈押庭，裁定柯文哲以7千萬元交保，另外需戴電子腳鐐。但北檢不服，去年12月31日再提抗告，台灣高等法院1月1日裁定撤銷交保，北院2日晚上更裁柯文哲等4人羈押禁見。