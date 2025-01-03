陳菁徽痛批台大醫院縱容性騷醫師　拖延處理

藍委陳菁徽。（中評社 俞敦平攝） “國是論壇”。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月3日電（記者 俞敦平）針對台大醫院婦產科權威C教授涉性騷案，中國國民黨籍“立法委員”陳菁徽今日在“立法院”“國是論壇”痛批台大醫院與校方對於一名權威教授涉入多起性騷擾指控的調查效率低落，並揭露相關處理的黑箱作業，呼籲院方應加速調查，保障受害者的權益。



陳菁徽一開頭就痛批台大醫院性騷擾案件的處理態度怠慢，導致受害的女醫師們長期處於恐懼與壓力之中。她表示，近一年來，台大醫院接連爆出多起女醫師受到某權威教授性騷擾的案件，然而院方與校方對於受害者的申訴卻始終未有具體進展。



中國國民黨籍“立委”徐巧芯2日在“立法院”衛環委員會質疑，C教授目前仍是婦產科醫學會理事長，且仍出席“被害者在場”的餐會，不斷聲稱自己遭到抹黑。“衛福部長”邱泰源回應，婦產科醫學會是專業民間團體，“衛福部”將要求其儘速改選。



陳菁徽指出，該事件自2024年初即被受害者向院方反映，但至今調查報告與懲處措施仍未出爐。這樣的拖延不僅使受害者心理壓力倍增，也給予加害者利用權勢的空間，迫使其他可能的受害者選擇噤聲。她指出，若非近期媒體與社會的高度關注，涉案教授或許已被輕輕放過。

