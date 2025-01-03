傅崐萁：柯建銘七老八十　多做善事福蔭子孫

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月3日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團今日提案要求改選“立法院長”，換掉中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。國民黨團總召傅崐萁今日召開記者會痛批民進黨團總召柯建銘製造事端，提出台灣史上首個“立法院長”罷免案，打臉日前才邀韓喝咖啡讓朝野和解的賴清德。



傅崐萁說，柯建銘已經七老八十了，應該多做點善事福蔭子孫，不要天天搞到台灣雞犬不寧。



民進黨團提案表示，“立法院”先前三讀通過《“憲法”訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》三項修法，結果韓國瑜配合國民黨團操作，未依規定讓《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》函請“總統府”公告，僅先函送了《“憲法”訴訟法》。韓國瑜毀憲亂政，破壞“立法院長”的中立性，已不適任院長，因此提案改選“立法院長”。



國民黨團僅先將《“憲法”訴訟法》函送“總統府”通過，由於新法規定大法官要有10席才能召開“憲法”法庭，9席才能判決“違憲”，但目前大法官有7席出缺，無法審理“釋憲”案。有分析認為，藍軍此舉是先讓《“憲法”訴訟法》生效，無法審理“釋憲”，避免後續《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》被“憲法”法庭判決“違憲”而失效。



依照《“立法委員”互選院長副院長辦法》規定，院長、副院長經全體“立法委員”三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選。不過民進黨“立委”僅51席，雖達提案標準，但遠不及通過改選的三分之二席次，因此改選院長一事通過率極低。

