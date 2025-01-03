羈押期最長15個月　柯文哲繼續看書省思

民眾黨前主席柯文哲還押。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲2日遭台北地院裁定羈押禁見，柯文哲委任律師鄭深元表示會提抗告，但仍要看柯的個人意願。若未抗告成功，依法收押最長共可達15個月。另外，柯文哲在土城看守所內，也將繼續靠閱讀大量書籍來打發時間。



台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，以新台幣7千萬元交保，台北地檢署不服抗告再度成功，台北地院2日晚間第三度召開羈押庭，裁定柯文哲等4人收押禁見。



柯文哲被以台灣政壇上最高7千萬元天價交保金額，還上電子腳鐐等監控設備，並被限制住居、出境、出海等，僅享有自由身不到2天，北檢抗告到台灣高等法院，使北院三度開羈押庭，雖是同一批審判法官陣容，卻出現大逆轉，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲時任財務長李文宗收押禁見。柯文哲依法可於10天內向北院轉由台灣高等法院提出抗告。柯文哲等人此次將被收押3個月，期滿要開延押庭，最多可開6次、每次2個月，總共7次、可押15個月。若柯文哲等人律師10天內抗告未果，柯文哲等4人恐將在所內過農曆年。



台北（土城）看守所副所長陳啟森表示，北所依法執行柯姓被告羈押，柯員於3日1時8分許送抵本所，即按羈押法進行安全檢查，並與其所涉案件有關之其他被告，分別配住不同之多人舍房。另，本所均會持續注意收容被告的身心與健康狀況，提供其所需之輔導與醫療資源。

