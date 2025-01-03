柯P請辭何時補選黨魁？民眾黨：2月中下旬

民眾黨秘書長周榆修。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月3日電（記者 鄭羿菲）柯文哲1月1日請辭台灣民眾黨主席，民眾黨秘書長周榆修3日表示，黨主席補選應該在2月中下旬，按照規定要入黨4個月才能投票。被問到昨日傳出有3千人入黨，被質疑是人頭黨員，周榆修指出，怎麼算才有人頭黨員問題？是算數有問題是不是？攻擊請有水準一點。



周榆修說，他是20年的民進黨員，有人頭黨員的是民進黨，不要拿那套扣在民眾黨身上。雖然柯文哲說希望2月1日前後底定黨主席補選結果，但還需要把農曆春節的時間、公告的時間考慮進去。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日上午召開“民主的數位發展麵線清潔部，真香！”記者會，民眾黨代主席、“立委”黃國昌、林國成、吳春城、麥玉珍、林憶君、黃珊珊、陳昭姿、張啟楷、民眾黨秘書長周榆修等人出席。



媒體問及，北檢二次抗告的理由是民眾黨創黨元老蔡壁如翻供，是否該負責？周榆修先是保守地說，司法案件在訴訟過程中，見諸起訴書的內容，未來還有非常頻繁的交互詰問法律程序，他只能說這是未來重中之重，希望大家嚴肅看待與面對。



間媒體再度追問，會否呼籲小草停止攻擊蔡壁如？周榆修說，他經歷過民進黨2008年刀刀見骨的廝殺，不要用民進黨那套套在民眾黨身上，有人的地方就會有不一樣的看法與意見，他對人也會有品評，但站在民眾黨中央的立場，無論是在辦選務或其他事情，都是照章程、照規定走。