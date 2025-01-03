憲訴法覆議案　綠委鍾佳濱向民眾黨招手

鍾佳濱。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月3日電（記者 黃筱筠）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安涉詐領助理費案，一審遭判刑後停職，台灣高等法院昨天裁定案件停審，並向“憲法”法庭聲請“釋憲”。這個案子會不會是綠白合作的契機？民進黨親賴“立委”鍾佳濱今天受訪說，若可以爭取民眾黨合作，那“行政院”提出覆議案就可以通過，高虹安“釋憲”案很可能是民眾黨與國民黨分手的理由。



至於是否主動接洽民眾黨代理主席黃國昌？鍾佳濱認為，很難講誰主動，如果你是新代理主席會被動等人家找你嗎？



“行政院”昨天針對“立法院”日前三讀修正通過《“憲法”訴訟法》部分條文提出覆議，“立法院”已於2日下午收到來自“行政院”的公文，“立法院長”韓國瑜昨天也發出協商通知，將於6日下午2時召開朝野協商討論處理時程。



未來“憲法”法庭能否開庭，是否把球丟到民眾黨表態要不要支持覆議案？鍾佳濱說，依照現行《“憲法”訴訟法》，“憲法”法庭是可以受理的，依照現行法現有8名大法官，可以受理高虹安“釋憲”。但要先受理才有之後其他事情發展。現在高等法院丟出這個球，目前最新版本《“憲法”訴訟法》三讀過後還沒生效，對大法官來說現在還是要依照現行法。



若“憲法”法庭在審理期間生效？鍾佳濱指出，現在“憲法”法庭進行“違憲”裁判案子很多，研判新的憲訴法生效後，他們也會提出暫時處分，不衹有高虹安這件案子。之前還有很多律師、人民提出的救濟，目前送到“憲法”法庭，大法官要決定要不要受理，若憲訴法生效會損及“憲法”法庭中審理案件，高虹安也只是增加一個受影響的人。



民眾黨若之後表決反對“行政院”覆議案，會卡高虹安“釋憲”案嗎？鍾佳濱說，反對“行政院”覆議需要57票，目前國民黨加上無黨54票，無法反對覆議案，“民眾黨8票舉足輕重”。過去民眾黨保持中立，若是法案表決，國民黨兩次表決之後也會贏，但覆議案需要絕對多數，藍白不聯手無法推翻覆議案。

