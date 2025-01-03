李彥秀：今日柯文哲明日國民黨　唇亡齒寒

藍委李彥秀受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月3日電（記者 張嘉文）台北地方檢察署不服涉入京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲交保提出抗告，高院1日撤銷原裁定發回，羈押庭結果2日深夜出爐，最終裁定柯等4人全部羈押禁見。對此，中國國民黨籍“立委”李彥秀向中評社表示，柯文哲受到如此“高規格”的司法待遇，勢必影響到未來政壇的氛圍，“就是要關柯文哲”“司法迫害柯文哲”已經成為民眾黨的主流意見以及唯一的看法，小草（民眾黨支持者簡稱）的“亡黨感”也達到臨界點。



李彥秀認為，這樣的結果未必是賴清德的意志，但“滅黨之仇”恐怕也宣告了未來在“立法院”綠白之間已完全沒有合作的可能性。而外界在說的“今日柯文哲，明日國民黨”的說法，確實代表了藍白之間唇亡齒寒的關係，接下朝野在政治上的焦土對抗恐難避免。



柯文哲涉京華城、政治獻金案上個月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院合議庭昨天深夜裁定柯文哲等4人均羈押禁見，今日凌晨4人步上囚車移送台北看守所羈押。



李彥秀對此接受中評社訪問時表示，從昨晚的開庭過程來看，合議庭最後裁定柯文哲等人羈押禁見的結果，是在各界意料之中，因前次高院發回更裁後，從重金交保、不得聯繫證人與被告、限制住居、出境及出海，到自願配戴電子腳鐐，柯文哲已經形同被軟禁的待遇，但是仍難說服檢方與高院“趨吉避凶、脫免罪責是基本人性”的質疑。



李彥秀說，看起來將柯文哲羈押禁見在看守所內，至少等到法院審理的證人交互詰問程序完成，恐怕才能讓檢察官與法官覺得安心。但檢方偵辦期間，柯已遭到羈押禁見四個月，這次起訴後再押，雖可能讓綠營側翼亢奮，但白營小草的悲憤已經達到頂點，未來的壓力將回到檢方身上，檢方不再有串證滅證的理由借口，一切都將交給證據說話。

