柯能否停押？律師劉韋廷析關鍵在橘子

立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，台北地院2日晚間更裁羈押禁見，隨即還押台北看守所。針對柯文哲三度來回羈押庭，立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷接受中評社訪問分析，檢方在前2次開庭提出柯與在逃共犯許芷瑜（綽號：橘子）的證據都不足，第3次則相當具體，提出柯文哲與橘子的金流關係，橘子就是關鍵角色。柯能否具保停押，關鍵就是橘子是否返台並據實以報。



許芷瑜，綽號橘子Orange，現年38歲，柯文哲遠房親戚，高雄醫學大學創辦人杜聰明後代。2018年加入柯文哲團隊，曾擔任過台北市政府社會局機要科員、市長室隨行秘書、實習生“班長”、民眾黨主席隨行秘書、台北市議員陳宥丞助理等。因被檢方指涉與柯文哲金流來往密切，滯留日本未回，遭依涉貪被告通緝至2064年。



劉韋廷非柯案律師。他表示，台北地檢署第一次聲請接押柯文哲時，起訴書內的相關證據並不充足，使得有機會讓台北地院法官裁定柯文哲交保；北檢抗告、二度開庭，豈料相對的事證理由仍是空泛，並沒指出柯文哲與橘子的具體相關關係、證物，使北院法官依舊於二度裁定，柯文哲增加交保金至新台幣7千萬元、電子腳鐐等設備，防止柯與橘子串證。

