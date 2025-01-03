柯文哲再遭押　邱臣遠：司法應符合人民期待

邱臣遠受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗1月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案2日晚間在台北地方法院召開第三度接押庭，檢辯雙方歷經3個多小時的激烈攻防後，最後北院裁定包括柯等4名被告全都羈押禁見。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日受訪表示，希望司法應該要符合人民的期待，也支持柯捍衛自身的清白跟權益。



邱臣遠今日到苗栗縣政府出席“園縣市聯合單身聯誼活動”宣傳記者會，包括中國國民黨籍新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長陳宗權和台灣科學園區科學工業同業公會秘書長王永壯都到場出席。



邱臣遠在會後接受媒體聯訪時，針對柯文哲再度被北院裁定羈押禁見一事指出，對於羈押禁見的結果，他還是深表遺憾，民眾黨一貫的態度就是支持柯文哲捍衛自身的清白，他也而期盼司法能夠帶來公平正義與公平審理。



邱臣遠認為，柯文哲在北院審理的整個過程中，已積極配合法院，不管是巨額的交保金，或是相關的電子監控設備等，還有在庭上的相關訊問，柯也都如實回答，所以對於這樣的結果他還是深表遺憾。他強調，希望司法單位能夠秉持公平審理，維護司法正義，也要符合人民的期待，他最後還是想表達支持柯文哲捍衛自身清白跟權益立場。