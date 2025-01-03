柯妻兒出境避風頭成羈押理由？黃國昌轟

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲2日再遭羈押禁見，台北地方法院裁定理由中包括柯文哲證稱“有安排妻子陳佩琪與子女出境躲避紛爭”。民眾黨代理主席黃國昌3日表示，羈押的理由冷飯熱炒，丟的是法院的臉，就只是東拚西湊，但他理解北院法官的無奈與壓力。



至於黃國昌接任代理黨主席後，藍白合作的關係會否更密切？黃國昌認為，民眾黨是一個獨立自主的政黨，我們在做一件最重要的事情，就是秉持柯文哲的理念，為台灣的第三勢力打開最大的空間，改變台灣的政治文化，這是最重要的任務跟使命。在“立法院”，我們是在野黨，跟另一個在野黨合作，強力監督執政黨政府，這是天經地義的事情。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日上午召開“民主的數位發展麵線清潔部，真香！”記者會，民眾黨代主席、“立委”黃國昌、林國成、吳春城、麥玉珍、林憶君、黃珊珊、陳昭姿、張啟楷、民眾黨秘書長周榆修等人出席。



黃國昌說，昨天開庭前北檢已向媒體放話要無限抗告，讓承審的北院法官心都累了，昨天的羈押庭，可感受到承審的北院審判長江俊彥有諸多無奈，因為北檢的意思就是“你敢再交保，我就繼續抗告，搞得你人仰馬翻、永無寧日”。他痛批，什麼時候檢察官變成政治打手？政治鷹犬？

