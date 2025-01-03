綠營招手　黃國昌：高虹安案無關憲訴法修法

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月3日電（記者 鄭羿菲）原台灣民眾黨籍新竹市長高虹安涉詐領助理費案，一審被判刑7年4月、褫奪公權4年後停職，台灣高等法院昨天裁定案件停審，並向“憲法”法庭聲請“釋憲”。民眾黨代理主席黃國昌3日表示，高院“釋憲”最大的啟發是，讓“立委”助理費、地方民代助理費制度通盤檢討，但這還得看“憲法”法庭是不是受理。他強調，這與《“憲法”訴訟法》修法一點關係都沒有。



至於民進黨籍“立委”鍾佳濱認為，高虹安案因《“憲法”訴訟法》修法受影響是民眾黨告別中國國民黨的分手理由。民眾黨秘書長周榆修不客氣地說，正告民進黨“立委”，鍾佳濱之流的少在那邊鬼扯、見縫插針。民進黨51部隊根本是沒有用的51席，少在那邊鬼扯。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日上午召開“民主的數位發展麵線清潔部，真香！”記者會，民眾黨代主席、“立委”黃國昌、林國成、吳春城、麥玉珍、林憶君、黃珊珊、陳昭姿、張啟楷、民眾黨秘書長周榆修等人出席。



對於高院停審高虹安案，並提出“釋憲”，周榆修補充說，從高院法官提出“釋憲”的相關新聞可以看出，已經開始從實務經驗與制度面上需要補強的地方思考，去尋求正本清源的方法。高虹安案非常不公平的地方是，類似原因涉案的訴訟判決有200多筆，但衹有高虹安遭到重判，台灣的司法量刑標準，是這麼針對性地看人辦案嗎？他要強調，高虹安擔任“立委”有實際加班是事實，自掏腰包的經費也遠遠超過，我們期待高院“釋憲”的方向發展。