沈慶京率先提抗告　柯文哲律師也將提

威京集團主席沈慶京。（中評社 資料照） 中評社台北1月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，台北地院2日晚間更裁羈押禁見，隨即還押台北看守所。涉案的威京集團主席沈慶京已委任律師火速於3日上午正式提出抗告，而柯文哲的委任律師也表態將提出抗告，力拚再次交保。



柯文哲被以台灣政壇上最高7千萬元天價交保金額，還上電子腳鐐等監控設備，並被限制住居、出境、出海等，僅享有自由身不到2天，北檢抗告到台灣高等法院，使北院三度開羈押庭，同一批審判法官出現大逆轉，裁定柯文哲、沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲時任財務長李文宗收押禁見。被告依法可於10日向北院交由台灣高等法院提出抗告。



沈慶京在庭上稱有發高燒的腎臟炎須保外醫治，但卻未獲合議庭採納，沈顯得很不滿，更直接從輪椅上站起來稱“對於這樣的裁定結果，令人非常遺憾、難過！”沈的委任辯護律師越方如更批北院是奉命羈押。沈的律師火速於3日上午10點多到台北地院遞狀抗告，努力爭取讓沈再次交保。



柯文哲的委任律師鄭深元昨夜離庭受訪時，也直接稱“將會提出抗告！”柯另一名委任律師陸正義10點半到11點半赴土城看守所律見柯文哲，離開時被媒體問“柯主席要提抗告嗎？”陸正義微微點頭示意。李文宗的律師唐于智也在下午1點26分入所律見李文宗，針對抗告與否，她說“還在討論研究！”

