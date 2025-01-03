竹竹苗單身聯誼活動　3首長扮月老拚生育率

苗栗縣政府今日舉辦“園縣市聯合單身聯誼活動”宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗1月3日電（記者 盧誠輝）由苗栗縣、新竹縣、新竹市及新竹科學園區聯合組成的“幸福園”縣市聯合單身聯誼活動今日舉辦宣傳活動，竹竹苗3縣市首長都化身現代月老，希望能替單身男女牽紅線，打造專屬愛情故事。竹竹苗3縣市首長都鼓勵公教人員和竹科從業人員能踴躍參加，為自己創造幸福人生。



苗栗縣政府今日舉辦“園縣市聯合單身聯誼活動”宣傳記者會，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、新竹科學園區管理局長陳宗權和台灣科學園區科學工業同業公會秘書長王永壯都到場出席。



鍾東錦表示，這是竹竹苗和新竹科學園區首次聯合舉辦單身聯誼活動，主要是因為他上次在“園縣市高峰會”的提案，很快就獲得大家的同意並順利舉辦。他希望未來只要透過園縣市聯合單身聯誼活動結識的情侶，將來結婚都能同時禮金，生小孩時也能獲得賀禮，希望透過竹竹苗和竹科首長都能扮演月老來促成單身男女踴躍結婚生子。



楊文科笑說，他很羨慕苗栗縣政府辦一次單身聯誼活動就能促成3對佳偶結婚生子，因為新竹縣政府也辦了好幾年的單身聯誼活動，總計有超過1千多人參加，促成50幾對男女交往，但卻衹有一對佳偶最後能結婚生子，所以他希望竹科的工程師能多多參與此次活動，只要來參加就有機會配對成功，因為緣分總是從相遇開始，歡迎大家一起來共襄盛舉。

