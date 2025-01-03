白委批“數發部”濫編預算　會刪到讓人民有感

林國成痛批，“數發部”編制人員261位，竟聘僱58位清潔工打掃辦公室，未免太離譜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月3日電（記者 鄭羿菲）台“數位發展部”今年度預算遭爆料，支出近新台幣3903萬元給58名清潔工。台灣民眾黨籍“立委”林國成3日表示，昨天他審“數發部”的預算審到吐血，清潔費比其他機關還高，乾脆改名叫“民主清潔部”。“數發部”還解釋聘雇58位清潔工有誤會，“數發部”預算書清楚編列新台幣3903萬元，欄位就是環境清潔，“數發部”還狡辯！



民眾黨代理主席黃國昌說，“數發部”預算編列很水、很浮濫，民眾黨團於第二輪預算審查進一步嚴審預算書，絕對砍比1.2億元多更多！保證讓民眾有感！



民眾黨“立法院”黨團3日上午召開“民主的數位發展麵線清潔部，真香！”記者會，民眾黨代主席、“立委”黃國昌、林國成、吳春城、麥玉珍、林憶君、黃珊珊、陳昭姿、張啟楷、民眾黨秘書長周榆修等人出席。



林國成批評，“數發部”成立以來，唯一讓人民記得的政績是“點麵線機”，被笑稱數位麵線部。而“數發部”編制人員261位，竟聘僱58位清潔工打掃辦公室，等於平均4.5人就有一個清潔工，未免太離譜！“立法院”交通委員會已通過減列2000萬元、凍結10%，第二輪還要再刪。出境旅費支出2200萬元也寫得不清不楚，現在“數發部”已經變成“外交部”了嗎？從“數發部”的案例就可知道民進黨執政的態度，把預算當作吃喝玩樂的經費。

