屏東安泰醫院爆違建　藍委蘇清泉為榮譽院長

屏東縣東港安泰醫院外觀。（屏東縣政府提供） 中評社屏東1月3日電（記者 蔣繼平）屏東縣東港安泰醫院去年10月颱風山陀兒來襲發生大火，導致9人死亡，經屏東縣政府追查發現該院5棟建築都存在大量違建，縣府今天前往張貼公告並指出14日將強制拆除發生火警的D棟大樓及毗鄰的電力中心。



安泰醫療社團法人安泰醫院榮譽院長、中國國民黨屏東縣黨部主委暨不分區“立委”蘇清泉下午回應，關於安泰醫院的違建問題，現在院方正在密集開會，他也向院方溝通，希望院方嚴肅面對處理，醫院行政的相關細節，由院方向大家做正式說明。



屏東縣政府上午發出新聞稿指出，去年10月3日東港安泰醫院發生大火造成9人罹難，包含8名患者及1名機電房員工，這把火不僅奪走人命，也暴露安泰醫院嚴重違建問題。經查，東港安泰醫院5棟建築都存在大量違建，發生火警的D棟大樓及毗鄰的電力中心，分別垂直增建6層及5層樓，超級違建面積合計達6000平方公尺，其中起火點的電力中心，合法領照面積僅一層樓45.68平方公尺，卻增建為5層樓1510平方公尺，違建率超過3300%，縣府1月3日前往張貼D棟及電力中心的拆除公告，限期清除內部物品，1月14日將前往強制拆除。

