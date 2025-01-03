柯文哲再被押　死忠柯粉嘆後悔沒藍白合

民眾黨前主席柯文哲還押。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月3日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，台北地方法院昨日更裁再度羈押禁見。一名資深柯粉小草3日在PTT的八卦版發文，後悔當初沒有藍白合，沒想到讓民進黨上任，後續卻會帶來這麼嚴重的後果。



該名小草表示，賴清德上任這段時間以來，“民進黨著實沒有下限，不斷打破我對民主的新認知”，毫無明確證據就羈押政敵這種事，連戒嚴時的國民黨都做不出來，“民進黨幫你做到了”。他還表示，現在的民進黨已經令人髮指，連謝長廷、呂秀蓮這些過去的民進黨大老都看不下去，紛紛跳出來說證據不足，實在不應該貿然關押政敵。



“我真的覺得，不如當初就讓國民黨上位，雖然國民黨當初的爛有目共睹”，該名小草說，他對於“國民黨不倒，台灣不會好”的口號還猶記在心，但他現在心裡只剩下“民進黨不倒，台灣一定倒”的想法。兩相權衡取傷害低的，如果現在讓他重來，一定挺藍白合。



該名小草表示，但總體來說，國民黨還是有格調一點，台灣現在選完後，整個政局亂成一團，“行政院”不執行“立法院”的事，“司法院”一直不斷追殺政敵。不要說什麼柯文哲不貪污就不會有事，“我們退幾萬步來說，就算柯真的有貪，對貪污犯的力道不是應該都一樣嗎？”鄭文燦為何可以到處跑？如果一樣怕串證，鄭文燦就不會串證了嗎？“他金流還更明確欸”。如果覺得京華城這樣算圖利，所有任內有大型標案的縣市長都同樣標準檢討，公平公正公開，人民要的不就是這樣的政府嗎？

