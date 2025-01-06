陳明德：台經濟政策嚴重傾斜傳產變“慘業”

台灣工業協進會常務理事陳明德。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月6日電（記者 方敬為）中台灣是機械業重鎮，但近期包括工具機、手工具等產業表現不佳，廠商訂單銳減，難以營運，台灣工業協進會常務理事陳明德接受中評社訪問表示，機械傳統產業，當前除了面臨國際需求與供應鏈轉變、產品價格競爭等問題，訂單量大不如前，加上官方經濟政策過度傾斜半導體、科技業，導致傳產變“傳慘”，若無法扭轉，台灣恐怕陷入產業空洞化危機。



陳明德透露，台灣的傳統產業景氣相當低迷，走一趟工具機產業聚落的台中大里工業區，可以發現許多業者早早打烊，晚上幾乎沒廠房運作生產，業者透過停產減少營運損失，情況非常嚴峻。



陳明德，長泓能源公司創辦人、國鈞實業公司董事長，為台灣產業界大老級人物，身兼近30個公部門顧問職務，在馬政府時期擔任貿易調查委員會顧問兼中區團長，協助推動ECFA，並曾參與中科園區開發，擔任招商委員會執行長，讓中科順利完成招商任務，後續也完成台中市精密機械科技園區、嘉義大埔美創新智慧園區招商工作，產業界資歷豐富。



台灣機械業、手工具等傳統產業景氣不佳，產業聚落集中的台中、彰化、南投地區不少工具機廠及加工廠等不到訂單，近期陸續宣布結束營業。業界指出，包括俄烏戰爭、中東衝突、歐洲經濟不如預期，還有美國總統當選人特朗普即將就職牽動貿易關稅等因素，導致台灣機械業接單不穩定，已有不少業者周五安排員工特休假變相減產，廠房營運“做四休三”，減少虧損。



陳明德表示，台灣的機械業等傳統產業之所以陷困境，受到內外夾擊緣故。外部因素，包括國際需求與供應鏈的轉變，過去台灣出口的工具機、手工具成品、半成品，在國際間有競爭力，因為品質精良，價格合理，但自從俄烏戰爭爆發、美中關係的不穩定、歐洲經濟表現疲軟等情況接二連三發生，使得國際訂單開始轉向鄰近、降低成本的區位進行，因此更多是尋求周圍的供應鏈，不再向台灣業者採購。

