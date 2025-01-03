罕見郝龍斌聲援柯文哲　轟司法公信力已死

民眾黨前主席柯文哲再度被羈押禁見，郝龍斌說，司法公信力蕩然無存。（照片：郝龍斌臉書） 中評社台北1月3日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，台北地方法院昨日更裁再度羈押禁見。中國國民黨籍前台北市長郝龍斌3日在臉書發文感嘆，檢調辦案，藍綠白有別，司法公信力蕩然無存！



郝龍斌雖然曾多次批評柯文哲處理京華城容積率不妥，但對於台北地院昨日裁定柯文哲羈押禁見，他今日仍發文替柯抱不平。



郝龍斌表示，台北地方法院在三度召開羈押庭後，裁定柯文哲的秘書橘子涉及逃亡並可能串證，因而決定對柯文哲進行羈押，這一判決引起了外界的關注。



郝龍斌質疑，相較之下，台鹽前董事長陳啟昱在掏空台鹽綠能光電案後，竟在地院裁定無保釋放後，失蹤長達24日。期間，他可能進行了串證、滅證等違法行為，但檢調似乎無從查察。



郝龍斌說，桃園市前市長鄭文燦的貪污案件，早在7年前便已經有人檢舉，但檢調卻一直未採取行動，直到現在才有500萬收賄證據，證人轉為汙點證人後才開始辦案。此種案件拖延辦理、選擇性辦案的情況，都無法令民眾信服。



郝龍斌也指出，新竹市長高虹安在貪污11萬元的案件中被起訴，而宜蘭縣長林姿妙則被控洗錢112萬元，兩人皆在政治迫害的指控下被停職。



郝龍斌表示，從柯文哲被羈押、高虹安與林姿妙被停職，到陳啟昱的縱放、鄭文燦案的延遲辦理，這些案件的處理結果暴露了司法單位的顯著差異。這些差異，不僅表現為辦案程序的不同，還讓民眾感受到司法的雙重標準和對於政治權力的傾斜。



郝龍斌說，司法機構本應是社會正義的最後一道防線，但現今的情況讓人不禁懷疑，這些案件的結果固然不樂觀，但司法和檢調的公信力也隨之一起陪葬了。