為夫送冬衣　柯妻泛淚還帶來高血壓藥呼叫器

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，台北地院2日晚間更裁羈押禁見，隨即還押台北土城看守所。柯文哲妻子陳佩琪3日下午赴土城看守所送冬衣、4本書，並轉交現金新台幣5千元。另外應還有柯文哲要的高血壓藥、呼吸器。陳佩琪不發一語，神情憔悴難過，幾乎快哭出來，僅待11分鐘就離開。



對於柯文哲要太太送呼叫器到看守所，柯文哲2日深夜在合議庭上，審判長江俊彥問有無需要北所協助的需求？柯文哲說要請陳佩琪帶高血壓的藥、呼吸器給他，因他自從先前被收押4個月，生了很多病。



柯文哲昨晚被還押看守所時，陳佩琪3日凌晨1時就在黨工陪同下，趕到看守所外目送柯的囚車駛入。陳佩琪下午從台北市大安區住所出發、2點19分再度抵達北所，過程中使出調虎離山之計，先讓柯文哲的秘書黃馨香下車，吸引大批媒體爭相拍攝，陳佩琪後來悄悄下車，不過仍被媒體堵到。



記者詢問“是否支持柯文哲提抗告？是否覺得民進黨政府司法迫害？帶什麼給柯文哲？有什麼話要對柯文哲說？”陳佩琪都在黨工陪同下，戴上口罩、全程不語，並將保暖衣物、4本書，現金新台幣5千元交給北所要轉交給柯。



陳佩琪隨後於下午2點30分離去，在要上車前，幾乎都快哭出來。另外過程中因大批攝影媒體爭相搶拍，造成北所接見室內騷動，大批民眾都有點傻眼，攝影媒體更發生推擠、摔倒。