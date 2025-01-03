高虹安案停審釋憲　柯建銘稱法官深藍幫解套

民進黨團總召柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月3日電（記者 黃筱筠）新竹市長高虹安涉詐領助理費案，一審遭判刑後停職，台灣高等法院昨天裁定案件停審，並向“憲法法庭”聲請“釋憲”。這是否因為藍白陣營修《憲法訴訟法》害到民眾黨？民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天受訪則說，大家都搞錯了，哪是害到民眾黨。這位郭豫珍法官穿旗袍非常深藍，上次判前“行政院副院長”鄭文燦不可再抗告，立場很鮮明，高虹安說官司已經安排好了。



目前被停職的新竹市長高虹安被控於“立法委員”任內詐領助理費，一審台北地方法院依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。台灣高等法院昨天表示，高虹安在“立委”任內涉詐領助理費案，關鍵法律條文“立法院”組織法第32條第1項規定有違明確性原則，而有牴觸“憲法”疑慮，裁定案件停審，並向“憲法法庭”聲請“釋憲”。



媒體詢問《憲法訴訟法》三讀害到民眾黨高虹安？柯建銘說，“你們都搞錯了”，今天僵局是《憲法訴訟法》我們提名大法官被封殺，無法達到大法官“憲法法庭”“釋憲”門檻，要綁住我們去“釋憲”，高虹安案件高院法官郭豫珍穿旗袍很清楚，她上次判鄭文燦不可抗告，立場鮮明。



柯建銘說道，高虹安已經說官司安排好了，她跟男友說一定過關，是沒有問題，剩下這一招。但這招只是停下來而已，高虹安也是不用再選了。但是她的貪污罪條例最後想要翻供，連台灣民眾黨前主席柯文哲都已經走進土城。



之後“行政院”覆議案若不過，“憲法法庭”無法開庭，這會卡到高虹安、害到高虹安嗎？柯建銘說，這是亂講一通，高院的動作是要救高虹安。“釋憲”法庭人數不足，讓大法官不能開會。“只要‘憲法法庭′開會一定是合憲性”，現在是讓“憲法法庭”無法開會，要卡住高虹安案件無法進行。



柯建銘提到，但是高虹安可不可選？假如可以選，那很有趣了，那《憲法訴訟法》都“違憲”了，這很屌詭、很有趣的事情。



郭豫珍還講到高虹安貪污助理案是第一案，但之前還有國民黨“立委”顏寬恆也是涉及助理費貪污。柯建銘表示，郭豫珍講的話不用聽，毫無參考。她是極度深藍，事實上他無法評斷。