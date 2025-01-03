還是要罷韓？吳思瑤：下週二重新排案

吳思瑤今天“立法院”會後再度回應媒體提問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月3日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天一早就嗆聲要提出變更議程，將改選“立法院長”列為討論事項第一案，但最後並未表決，就暫不予處理，並列入會議紀錄。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤下午受訪說，我們今天遞案沒有列入程序委員會，下週二循程序委員會重新排案。



柯建銘上午在黨團會議後受訪，強調“立法院長”韓國瑜違法“違憲”，因為召委發函就可以不送出三讀法案，今天會列入公報，相關韓國瑜與議事人員等，包括國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、秘書長周萬來，議事人員等公務人員送“監察院”彈劾等，否則任由周萬來秘書長搞鬼，“立法院”就可以關門。



柯建銘下午未現身，由黨團書記長吳思瑤、書記長蔡易餘以及不分區“立委”王義川出席回應。



吳思瑤說，我們是“立委”認為都要依照內規來處理，三讀通過的法案被選擇性延緩咨請“總統”公告，就因為兩位召委一只公文。當然國民黨“立委”陳玉珍、徐欣瑩背後就是國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，沒有“立委”可以延宕“立院”二讀三讀法案，民進黨不容許，對韓國瑜院長領導的議事單位，踐踏他們該有的法規，我們必須採取行動。早上必須有清楚立場，51位綠委共同決議進行重新審視，但因為我們今天遞案沒有列入程序委員會，下週二循程序委員會重新排案。

