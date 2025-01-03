柯建銘提公投解散“國會”　吳思瑤：沒討論

吳思瑤（中）提及，公投等後續方式目前沒有討論。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月3日電（記者 黃筱筠）“立法院”會日前三讀通過修正《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》及《財政收支劃分法》3大案，“行政院”認為窒礙難行，2日正式提出覆議。而綠營也計劃，若“立院”未通過覆議案，將立即聲請“釋憲”與暫時處分，民進黨“立院”黨團總召柯建民則提出“公投解散‘國會′”，並稱：“全面改選最快。”對此，民進黨團幹事長吳思瑤下午受訪表示，訴諸公投案是較後面的事情，暫時沒有在我們眼前討論。



柯建銘建議，今年就可以舉行公投，甚至現在就能發起，因為解散“國會”必須要“立法院”提倒閣後，才能提出，但掌握“國會”的國民黨、民眾黨根本不可能發起，因此，既然公投可以“修憲”，也能解散“國會”，“復決這三個法案幹什麼？直接全面改選是最快的，這是重大政策”。



吳思瑤則說，有關覆議與公投，要分兩個層次來回答。行政部門認為窒礙難行就可以提起覆議，從過去到現在應該有14次，每一個覆議都是希望讓窒礙難行的法案，再一次討論重新定奪。沒有如國民黨說的過水，“行政院”對“憲訴法”造成權利人民受損，應當提起覆議。覆議不是過水，是請所有朝野“立委”好好來審思可能“違憲”之處。



她也說，至於公投，民進黨包含她個人都說了，我們眼前救濟方法都是“憲法”授權的。如果覆議沒辦法成功，後續提起“釋憲”、暫時處分申請、“釋憲”本文等也會是我們努力作業，現在也在積極準備當中，這個階段窮盡一切努力方法。至於後續其他公投之類，暫時都沒有在我們眼前討論。每一種救濟方式都是關心民主的所關注。