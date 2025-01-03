朝野協商3小時　民進黨砲轟黃國昌大牌

綠委說朝野協商柯建銘還手寫內容。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月3日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天院會僅進行《發展觀光條例》草案廣泛討論，但卻協商長達3個多小時。民進黨“立法院”黨團在協商達成共識之後，也出面召開記者會，痛批台灣民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌只出席協商3分鐘，接著就讓兩黨黨鞭疲於奔命，一邊協商一邊找黃國昌要討論協商內容。黨團幹事長吳思瑤痛批，黃國昌當了代理主席，就那麼大牌嗎？



今天院會結束之後，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘與綠委王義川出面說明今天協商狀況。



吳思瑤表示，要向大家報告還原議場協商這3小時在討論什麼，民進黨堅持衹有一個，“立法院”不能再失序下去，韓國瑜當院長一年來，創下過去30年沒有的惡例，讓惡例成為慣例、違法成為常態。所有議案要程序正義。今天排在議場上的《發展觀光條例》，沒有完成韓國瑜主持的朝野協商，爭議的“救國團”特權也沒有協商。第二個《警察人員人事條例》，警察人員年改復辟、造成世代不正義，造成現役警察人員的被剝奪感、享有特權，居然要重起爐灶，讓年改走回頭路，民進黨當然要求要協商，不能直接表決。



她指出，“立法院”成了表決院，韓國瑜閹割朝野協商，讓“立委”沒收說話的機會，不應當將兩個議案直接表決，原定的議程柯建銘用手寫，後來打成正式文字，但因為黃國昌不在場，一改、二改、三改，朝野有共識在民進黨要求下，健全“國會”民主程序。



吳思瑤表示，沒有協商不應當表決，《發展觀光條例》修正草案，韓國瑜下週一協商很重要，週一協商完，週二院會才能處理。為什麼今天協商花了3小時，因為關鍵人物黃國昌，從頭到尾，進到會場，待不到10分鐘還姍姍來遲，讓大家等他，坐著沒有3分鐘，又帥氣起身走人。



她痛批，黃國昌不參與朝野協商、不參與討論，如何建立起“立法院”該有的議事程序。這當中還看到柯總召本人的手寫協商內容，黃國昌當了民眾黨代理主席後，就那麼大牌嗎？國民黨與民進黨好不容易達成初步共識，大家就追著黃國昌跑。



蔡易餘也說，今天協商看到只來3分鐘就離開的黃國昌，丟下民眾黨“立委”麥玉珍、吳春城在協商會場。我們也和吳春城有充分交換意見，有關於壯世代立法，黃國昌對一些字體的意思看不懂。大家還要再改，柯建銘改完字後，再簽一次名字，協商結論都在這裡。但為了黃國昌耍大牌，國民黨“立委”王鴻薇也很辛苦，還要陪吳春城去說服黃國昌，讓整個協商很沒有效率。這麼沒有效率的協商，就為了黃國昌一個人。他現在是黨主席就裝大牌，你雖然是黨主席，你還是黨團總召。



王義川提及，院會那麼早喊休息，協商又不用那麼久，黃國昌好像老師進來改改錯字。你要當總召就好好當，不能兩個黨代表都講好了，因為黃國昌虛耗。



吳思瑤說，黃國昌已經不是我們認識的黃國昌了。現在身兼民眾黨代理主席的黃國昌，恐怕把藍白合作導向一個更密不通風的情況，這對民主的品質會受到更大的傷害。難道朝野協商，都要看他臉色嗎 ？他急切的想要表現嗎？年改過去都嫌不夠正義的黃國昌，今天還要讓它列為最優先法案。



吳思瑤也說，只要認為對於民生有正向意義願意合作，對黃國昌領導的民眾黨，我們感到悲觀，但我們還是不放棄，民眾黨還有7席“立委”。