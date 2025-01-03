龍岡小學2校犬14歲生日趴　獲500份祝福

桃園中壢龍岡國小2校犬“來玩”與“來瘋”。（龍岡國小提供） 中評社桃園1月3日電／桃園市中壢區龍岡國小結合歲末感恩祝福課程，為校犬“來玩”與“來瘋”舉辦生日派對，慶祝牠們14歲生日。活動結合國際教育，邀請學生用不同國家語言說“生日快樂”，老師介紹各國慶祝生日方式，2隻校犬收到超過500張學生們寫的生日卡片。



龍岡國小校長彭康助2日說，“來玩”與“來瘋”是流浪犬，因緣際會被學校收留，2009年進入龍岡國小，成為校園一員。14年來，這2隻忠實夥伴不僅是學生們心中的英雄，守護校園安全，更是生命教育的最佳代言人，曾參與多場學校活動，是學生心中不可或缺的“夥伴”與“家人”。



龍岡國小師生為了讓這次的生日會更具意義，策畫多項活動，製作手工生日卡片、撰寫祝福詞，準備生日蛋糕。師生還剪輯校犬成長影片，展示“來玩”與“來瘋”校園生活點滴，透過照片和文字回顧牠們如何陪伴大家度過每一個日常。



生日派對當天，負責致感謝詞的二年級黃同學說，“來玩”與“來瘋”每次都會在下課時陪大家玩，感覺就像多2位好朋友。六年級許同學也說，從小一看著牠們長大，到現在漸漸變老，感謝牠們陪伴永遠不會忘記。



彭康助說，這次活動的意義不僅在於為校犬慶生，更希望孩子們能在這個特別的時刻，從感恩校犬的過程中，學會珍惜身邊的每一個人與事物。