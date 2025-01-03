大南方新矽谷拍板　賴開心回台南宣布大禮包

賴清德致詞時笑容滿滿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南1月3日電（記者 蔣繼平）“行政院會”昨天拍板“大南方新矽谷推動方案”，賴清德今天下午就回到本命區台南市，親自宣布這項大禮包，並提出要以台南沙崙為大南方中心，串聯嘉義到屏東，還為台南訂下“三個目標”，具備AI科技研發能力、還要能系統整合、更要推動各行各業使用AI人工智慧的文化。賴致詞第一句就說“新一年的開始就有機會回到台南，啟動大南方計劃，非常高興。”



“行政院會”2日拍板“大南方新矽谷推動方案”，除藉“國科會”五年逾新台幣360億元預算，全面提升AI技術研發與系統開發能力，以台南沙崙為起點，於嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，發揮南部既有的半導體、生技醫材、精密機械、光電綠能產業國際優勢，並加入無人機、太空產業、智慧農業等產業。



賴清德3日下午就前往位於台南市歸仁區的“行政院國家科學委員會資安暨智慧科技研發大樓”的國際會議廳，主持“大南方新矽谷”推動方案暨“AI創新應用大樓”招商啟動典禮。該處位於高鐵台南站旁，2016年啟動的沙崙智慧綠能科學城就在此處，鄰近也有大台南會展中心、台南三井OUTLET等設施。



賴清德致詞表示，去年就職演說提到要將台灣打造成人工智慧島，並能夠均衡台灣、韌性台灣、健康台灣，打造人工智慧島時機適宜，天時是因為全球進入全面智慧化時代，地利是台灣IC產業鏈很健全又是“民主國家”，並站在第一島鏈上面，人和是因為輝達執行長黃仁勳等都是台灣人，講一句更精準都是南部人。



賴清德特別強調台南希望能夠達成三個目標，除了以沙崙為大南方新矽谷的中心地帶，範圍從嘉義到屏東，將區域內的科學園區全部連結起來外，第一，要具備AI科技的研發能力，第二，從規劃、設計、生產、製造，另外要能夠達到第二階段的系統整合能力，第三，推動台灣社會各行各業使用人工智慧這項工具的文化。



賴清德說，台灣不能只賣IA半導體的設備，未來還要賣系統整合，不只如此，台灣自己還要會使用。他在台上特別提到像成大醫院的醫療服務，都可以開始帶頭來使用AI人工智慧，其他像南部的機密機械、扣件等各種產業，還有學術研究、社會科學等等領域，也都可以來廣泛的使用。



賴清德指出，上述的部分都是“均衡台灣”的目標。其次是達到“韌性台灣”則要要鏈結民主國家，讓民主供應鏈更健全完整，並居於主導、無可取代的地位。第三則是“健康台灣”，他曾自我反省自己有別於歷任“總統”可以貢獻什麼？他認為就是健康，因為他背景就是醫療，發展高科技產業同時也讓民眾活得長壽、健康。