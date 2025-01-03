韓國瑜好感度高　林濁水提醒綠營別暴衝

民進黨“立院”黨團提變更議程案要“改選院長”。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月3日電／朝野衝突加劇，民進黨“立院”黨團今提變更議程案要“改選院長”，黨團總召柯建銘直言，這個時候不提出“罷免韓國瑜”，民進黨就可以關門了。前“立委”林濁水對此提醒，議長在當前“立法院”中民眾好感度名列前茅，得要想清楚，不要學山大王任意暴衝！



“立法院”日前通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》修正案後，柯建銘今指出，《憲法》72條規定很清楚，“立法院”通過的法案經過復議程序，應該馬上送給“總統”、“行政院”，這是“憲法”規定，“我問韓國瑜為何衹有送憲訴法，另外兩個法跑到哪裡去？韓國瑜回答召委說不能送”。



柯建銘指民進黨團有原則，非罷免韓國瑜不可，因召委違法“違憲”，還說包含韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、秘書長周萬來、內政委員會跟財政委員會召委等都要送“監察院”彈劾，也會到法院提告。



對此，林濁水表示，在“總統”委任議長當祝美總統就職特使時，戰鬥綠提案罷免議長，戰鬥綠當然有這個權利，但是他提醒，議長在當前“立法院”中民眾好感度名列前茅，少有人能及。因此林濁水認為，如何師出有名要想清楚，謀定而後動，不要學山大王任意暴衝。