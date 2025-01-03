柯遭押掀入黨潮　南市黨部：1天破百人申請

民眾黨1月11日在台北市中正紀念堂自由廣場舉辦“釘孤枝，還我司法正義，人民怒吼集結”集會。（照片：民眾黨臉書） 中評社台北1月3日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，台北地方法院昨日更裁再度羈押禁見，掀起一波入黨潮。民眾黨台南市黨部主委林乃立表示，台南市1天內湧破百人申請。民眾黨前台南市黨部主委蔡宛秦認為，民眾黨定調司法迫害“阿北”，黃國昌接任黨主席備受觀察，當務之急是取信小草。



民眾黨3日上午發出全台總動員號召令，1月11日下午2點將在台北市中正紀念堂自由廣場舉辦“釘孤枝，還我司法正義，人民怒吼集結”集會，要對賴清德怒吼！



根據《中時新聞網》報導，林乃立表示，南部支持者們相當憤怒，更有許多民眾在柯文哲辭職聲明後，相約入黨。台南市黨部1天內湧現百人申請，持續還有人提出申請中。



民眾黨支持者手機群組內群情激憤，小草詛咒賴清德，甚至號召到美國在台協會聚集引發國際關注，也有人呼籲冷靜等一審結果出來。



蔡宛秦表示，民眾黨定調柯文哲被司法迫害遭關押，小草將矛頭指向民進黨迫害。



蔡宛秦說，一向對民眾黨逆風的她，這次肯定黃國昌接任代理黨主席，確實有助整頓士氣低迷的民眾黨，但她表示，要如何將柯粉全數轉移仍需觀望。



蔡宛秦分析，小草寄託大砲性格的黃國昌能將柯文哲救回，不過黃身為“立法院”黨團總召兼司法委員會成員，應該提出刑事訴訟法有關羈押不合理處的修法，而非一再用政治手段曲解柯面臨的司法問題。



蔡宛秦表示，現階段黃國昌如何整合民眾黨，將小草轉移成為“國蔥粉”是當務之急。