台南興濟宮　“貓咪偏方藥籤”超有梗

貓咪偏方藥籤，讓人會心一笑。（台南市文化局提供） 中評社台南1月3日電／公主病、龜毛症、懶症上身別怕，特製藥籤找到解方，“貓咪偏方藥籤”還可以讓你告別孤單！祀典興濟宮保存360首藥籤，是台南獨特藥籤文化，藝術家袁金塔結合興濟宮藥籤，攜手台南應用科大美術系合作教案，賦予藥籤藝術化，每張藥籤都超有梗，讓人會心一笑。



台南市政府文化局2025年邀請藝術大師袁金塔，首次蒞臨台江文化中心舉辦個展“圖畫生態˙漫游古書”，並且和祀典興濟宮、台南應用科技大學美術系合作教案，賦予傳統信仰創意展現，令人耳目一新。



台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮歷史悠久，其中，祀典興濟宮祀奉保生大帝，保存相當完整的藥籤，有大人內科、眼科、外科、小兒科等四類藥籤，加上中醫學者高國欽醫師增補內科30首，總計多達360首藥籤。廟內以圖示教學如何請保生大帝“問診”，形成台南獨特藥籤文化。



台南市文化局從袁金塔紙漿創作《新神農本草經》與《本草綱目新編》等作品為發想靈感，結合興濟宮傳統藥籤文化，將創新理念融入藝術創作，發想設計教案。袁金塔作品靈感轉化自明代李時珍《本草綱目》一書，認為傳統藥學可以醫治“身病”，當代藝術則可醫治現代人的“心病”。他以紙漿為基底材，結合水墨、符號、塗色等藝術形式，饒富巧思。



文化局說，台南很多藥籤傳統文化，透過將傳統文化結合藝術創作元素，讓不同世代的人都能進一步認識藥籤文化。此次袁金塔攜手南應大美術系學子，以現代人常見的文明病“找藥方”，例如“公主病”治療方法，包括招募7個小矮人或是到荒島練習自食其力。“龜毛症”早晚使用撒隆巴斯，“自己的毛自己撕”，令人莞爾。



另還有“貓咪偏方藥籤”，不只可以告別孤單、陪伴失眠還能治療懶散、督促整潔、修身養性等效果，相當逗趣。