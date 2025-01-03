賴清德到台南談新矽谷　拉子弟兵林俊憲一把

賴清德仔細聆聽人員介紹AI人工智慧結合醫療設備儀器。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南1月3日電（記者 蔣繼平）距離2026年選舉還有2年，民進黨內爭取台南市長位子的有綠委林俊憲、陳亭妃，各自在基層布局。賴清德今天前往台南宣布“大南方新矽谷推動方案”大禮包，雖然台南6綠委僅王定宇趕到，賴清德致詞還特別藉美國晶片大廠超微（AMD）在台南投資設研發中心，提到綠委林俊憲有去拜託，硬是拉了子弟兵林俊憲一把。



“行政院會”2日拍板“大南方新矽谷推動方案”，賴清德3日下午就前往位於台南市歸仁區的“行政院國家科學委員會資安暨智慧科技研發大樓”的國際會議廳，主持“大南方新矽谷”推動方案暨“AI創新應用大樓”招商啟動典禮。會後賴清德也一一走逛大廳的展示攤位，瞭解AI技術與產業結合的情況。



民進黨籍台南市長黃偉哲到場外，民進黨籍“立委”王定宇、民進黨籍台南市議員朱正軒、鄭佳欣、蔡筱薇等人皆到場陪同。“國科會主委”吳誠文、“國安會秘書長”吳釗燮、台南市副市長趙卿惠等也都出席。



賴清德上台致詞時一一點名，看到王定宇時，賴還特別說“王定宇有趕到，另外五位委員還在半路上，還沒趕到。”此外，賴清德也感謝台南市府團隊一棒接一棒，他自己固然有推動沙崙智慧綠能科學城，但後續也由黃偉哲、林俊憲去拜託，促成AMD要來台南投資。



AMD去年8月宣布在台設立研發中心，將分別在台南市、高雄市設置研發據點，其一據點就是落腳台南的沙崙。台南市經發局表示，AMD選定沙崙綠能智慧科學城既有的智慧科技研發大樓，占地400坪，不會再額外蓋一座新建物，主要是匯聚研發人才於此，雙方已簽訂協定，目前正在走締約程序。