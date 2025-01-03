綠指控藍草屯鎮長選將承包縣府工程涉不法

民進黨籍草屯鎮長候選人蔡銘軒競選總部發言陳紀衡（左）、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴按鈴告發簡賜勝。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月3日電（記者 方敬為）南投縣草屯鎮長補選將於18日投開票，民進黨南投縣黨部2日踢爆中國國民黨籍候選人簡賜勝自2014年當選議員後，家族企業在南投縣政府工程總得標金額高達新台幣34億元，涉違反《公職人員利益衝突迴避法》，今天正式赴南投地檢署按鈴申告，呼籲檢警介入調查。



簡賜勝競選總部回應，該承包業者是甲級營造商，承攬許多政府標案，包括水利署或公路總局都曾有工程案得標，並非衹有承包南投縣政府工程，簡賜勝也非經營人。



民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、草屯鎮長候選人蔡銘軒競選總部發言人陳紀衡3日下午赴南投地檢署正式告發簡賜勝違反公職人員利益衝突迴避法。



陳玉鈴表示，簡賜勝競選總部對於利益迴避的聲明中，認為自家人經營的總福營造可以依法競標承攬縣府標案，後續又強調，簡賜勝若當上草屯鎮長，總福營造不能承攬草屯鎮公所工程，邏輯互相矛盾，顯然是避重就輕。



陳玉玲強調，簡賜勝目前擔任南投縣議員，就是屬於公職人員身份，公職人員二等親以內家屬就要利益迴避，簡賜勝的兒子就在總福營造任職，早已違反公職人員利益衝突迴避法，因此正式至南投地檢署遞狀，交由司法來調查，希望不會出現“南投版的林姿妙”，也請草屯的鄉親張大雙眼，在鎮長選舉中做出正確選擇。



簡賜勝競選總部回應，總福營造公司是甲級營造商，一家甲級營造公司1年承攬3億餘元工程是很合理的。簡賜勝擔任縣議員前就已將公司交給兒子經營，兒子是台科大營造工程碩士返鄉，是公司的專業經理人。總福營造在中彰投地區承攬工程，也有水利署或公路總局的標案，並不侷限南投縣政府。工程品質先後獲行政院頒“公共工程金質獎”、勞動部核頒“工程金安獎”，是民進黨中央政府一再肯定的優質營造商。

