金門小三通每天增6航次　陳玉珍盼一次到位

藍委陳玉珍與台“交通部”相關官員討論小三通增班事宜。（照片：陳玉珍提供） 中評社台北1月3日電／台“交通部”航港局今天表示，因應金門小三通航線載客率上升，及春節連續假期旅運需求，14日起每天增加6航次；對此，中國國民黨籍“立委”陳玉珍3日表示，盼“超前部署”一次到位達成1天往來36航次。



金門小三通自2023年1月7日復航，出入境人次有上升趨勢，2023年入出境人次約72萬，2024年金門小三通入出境人次突破130萬人次；“交通部”航港局今天公布，自114(2025)年1月14日起金門-廈門航線將由每日10個往返航班增加至12個往返航班（即增加4航次）、金門-泉州航線則由每日1個往返航班增加至2個往返航班（即增加2航次），合計每日增加6航次、1676個座位，增班幅度逾2成。



金門縣觀光處透過新聞稿表示，去年年底航港局公布金門小三通2025年1月航班規劃，金廈航班維持往返20班，金門地方旅遊業者表示不符實際需求；縣府持續向“中央”爭取，表示為滿足春節疏運及金門舉辦馬拉松運能等需求，小三通仍有增班需求，“交通部”也已核定增班。



陳玉珍也透過新聞稿表示，“交通部”增加航次後，雖能緩解春節疏運帶來運能壓力，但長期來說，2024年小三通旅客已逾130萬人次，顯見成長迅速，希望“交通部”能夠“超前部署”，讓往來船班增班能一次到位。



陳玉珍也說，去年年底曾邀陸委會、“交通部”等協調增班事宜，會議中CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）等各業務單位也都表達可配合增班需求增派人力，因此盼“交通部”能繼續進行小三通增班評估規劃，早日達到1天往來36航次目標。