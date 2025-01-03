台東縣長饒慶鈴明率團訪陸促銷水果青年交流

台東縣長饒慶鈴（左）去年11月與台北101董事長賈永婕推銷台東釋迦。（饒慶鈴臉書） 中評社台北1月3日電／中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴4日至9日將率縣府青年事務發展委員會委員及相關產業人士等約30人赴陸，行程包括北京與上海，以提升台東水果在大陸的知名度與銷量，及提升青年多元視野。饒慶鈴也成為2025年第一位登陸訪問的台灣縣市首長。



賣力推銷台東農產品的饒慶鈴一行人4日抵達北京，5日開始辦理農產業的推廣活動，6日參訪知名商場與企業。7日、8日將前往上海與當地企業交流，9日返回台灣。



台東鳳梨釋迦受去年颱風及關稅等影響，銷陸明顯減少。不過台東縣政府指出，近期的好消息是，大陸通過新註冊台東3家包裝廠及1367筆果園，截至目前，台東計有40家包裝廠及2655筆果園，於產季時可順利外銷大陸。



台東縣政府今天表示，饒慶鈴將和台東縣農業處農務科長廖烱傑、農務科專員楊珍琪、台東大學教授李俊霖和釋迦輔導專員楊淑媛、青年事務發展委員會的15名台東各界年輕人，訪問大陸。



此行將參訪當地大型通路商及超市，尋求合作商機，拓展多元行銷通路，提升台東特色果品在大陸市場的定位和競爭優勢。為推動青年發展業務，透過參與國際活動提升青年多元發展及開拓青年國際視野，5日安排在北京與當地青年對話。