花蓮觀光慘淡　蝴蝶谷渡假村也撐不住

花蓮富源森林遊樂區內的蝴蝶谷溫泉渡假村，以森林、瀑布及溫泉為特色，3日宣布將於2月7日終止營運。（照:林業及自然保育署花蓮分署提供） 中評社花蓮1月3日電／花蓮歷經去年地震、颱風重創觀光，已有逾30家旅宿業者停業，平均住房率僅約2成至2成5。花蓮老字號，位於富源森林遊樂區以森林、瀑布及溫泉為特色的蝴蝶谷溫泉渡假村，去年8月起暫停住宿，僅提供步道及泡湯，今天宣布入園及泡湯服務維持至2月4日，將在2月7日終止營運。



花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡日前受訪指出，“剩花蓮、吉安這種近市中心的還在苦撐”，天災、交通兩大因素，是當地觀光至今無法恢復的關鍵，不少人選擇退出市場，大中小業者都有，儘管仍有品牌進駐承租，也只選擇蛋黃區入手，“中、南區直接收掉”。



富源森林遊樂區自2004年由農業部林業保育署依促進民間參與公共建設法，與蝴蝶谷公司簽定委託興建營運契約，20年來權利金收入超過新台幣5000萬元，提供在地超過60人次就業機會。



受到去年0403強震及連續颱風侵襲，園區環山環溪步道及自然景觀嚴重受損、遊客銳減，蝴蝶谷溫泉渡假村去年8月起暫時停業，僅提供泡湯及步道區域。



經林業及自然保育署花蓮分署統計，富源國家森林遊樂區往年都有8萬人次入園，去年統計至11月不到4萬人次，地震後度假村住房率跌八成，營運陷入考驗。



林業及自然保育署花蓮分署今天指出，經與蝴蝶谷公司多次協商，公司評估後表示，無法短期維持營運，因此決定終止，蝴蝶谷溫泉渡假村將於2月7日停止營運，入園及泡湯服務維持至2月4日。



花蓮分署表示，未來將投入富源國家森林遊樂區整修工作，修復完成後再尋求最適宜的經營模式，朝兼具生態保育與森林遊憩功能的景點。